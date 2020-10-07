Стало відомо, скільки туристів влітку побувало на українських маяках

Маяки України, процедура відвідування яких у 2020-му максимально спростилася, з червня до вересня прийняли понад 1 000 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДУ "Держгідрографія" в Фейсбуці.

«Саме з 2020 року вперше в історії сучасної України процедура відвідання маяків стала максимально простою й прозорою завдяки її визначенню в офіційних "Правилах відвідування території маякових комплексів державної установи "Держгідрографія", оприлюднених на нашому вебсайті та у Фейсбуці, що зробило візити на 4 маяки-красені максимально доступними для всіх охочих. Загалом з червня до вересня включно наші маяки прийняли 1194 відвідувача», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: На шведському острові туристам пропонують відчути себе доглядачем маяка

Згідно зі звітами доглядачів маякових комплексів, впродовж вересня 2020 року кількість відвідувачів становила:

маяк Воронцовський – 265 осіб;

маяк Сіверсів Передній – 34 особи;

маяк Генічеський – 58 осіб;

маяк Станіслав-Аджигольський Задній – 0 осіб (маяк закрито на плановий ремонт з липня цього року).

Як нагадали в Держгідрографії, відповідно до правил відвідування, вхід на територію маякових комплексів безкоштовний.

Фото: ДУ "Держгідрографія"