Трускавець може більше заробляти, коли не буде віддавати «щороку на бідні території» - мер

Курортне місто Трускавець у Львівській області може більше для держави заробляти податків, коли не буде віддавати з прибутків «щороку на бідні території».

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«Ми даємо у вигляді податків державі величезний ресурс, а взамін отримуємо крихти. З наших прибутків у нас держава забирає, вважаючи, що ми надто багаті, десь 1,5 чи 2 млн грн щороку на бідні території. І в мене виникає питання: якщо ми багаті в очах держави, то ви не заважайте нам жити і працювати, забираючи ресурс, ми ж можемо капіталізувати це ще більше», - сказав очільник міста.

Та пояснив, що місто може, вкладаючи гроші в свій розвиток, «ще більше для держави заробляти того самого податку на додану вартість чи інших».