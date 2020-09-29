На околицях Трускавця збудують нову туристичну інфраструктуру за 13 мільйонів гривень

Біля курортного міста Трускавець, що на Львівщині, планують облаштувати за 13 млн грн нову туристичну інфраструктуру – вело- та пішохідні доріжки, а також оглядову вежу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«Найближчим часом ми приймаємо в спільному проєкті зі Східницею, Бориславом та облдержадміністрацією заявку на наступний рік, де є вже вкладені гроші з кожної території в будівництво на околицях Трускавця величезної туристичної інфраструктури. Це вело- та пішохідні доріжки, і це близько 13 млн грн, куди має все вкластися, – й оглядова вежа в першому карпатському хребті, де є унікальна можливість подивитися на Трускавець, Львів, на Івано-Франківськ, загалом на Карпати», – сказав Кульчинський.

Він підкреслив, що така можливість буде тільки в Трускавці, та пояснив, що з’явиться «нова туристична карта».

«Тобто це будівництво нових можливостей навколо водойм і дорожня логістика, яка зараз активно розвивається на околицях Трускавця, і яка має й далі «павутиною» охопити все», – сказав Кульчинський та зазначив, що це питання наразі «архіважливе».