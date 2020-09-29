На околицях Трускавця збудують нову туристичну інфраструктуру за 13 мільйонів гривень

На околицях Трускавця збудують нову туристичну інфраструктуру за 13 мільйонів гривень

Укрінформ
Біля курортного міста Трускавець, що на Львівщині, планують облаштувати за 13 млн грн нову туристичну інфраструктуру – вело- та пішохідні доріжки, а також оглядову вежу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«Найближчим часом ми приймаємо в спільному проєкті зі Східницею, Бориславом та облдержадміністрацією заявку на наступний рік, де є вже вкладені гроші з кожної території в будівництво на околицях Трускавця величезної туристичної інфраструктури. Це вело- та пішохідні доріжки, і це близько 13 млн грн, куди має все вкластися, – й оглядова вежа в першому карпатському хребті, де є унікальна можливість подивитися на Трускавець, Львів, на Івано-Франківськ, загалом на Карпати», – сказав Кульчинський.

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Він підкреслив, що така можливість буде тільки в Трускавці, та пояснив, що з’явиться «нова туристична карта».

«Тобто це будівництво нових можливостей навколо водойм і дорожня логістика, яка зараз активно розвивається на околицях Трускавця, і яка має й далі «павутиною» охопити все», – сказав Кульчинський та зазначив, що це питання наразі «архіважливе».

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