Ткаченко обговорив з послом Норвегії новий законопроєкт про туризм

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив з послом Королівства Норвегія в Україні Еріком Сведалом подальшу роботу українсько-норвезької Міжурядової комісії у галузі торгівлі, підприємництва та економіки та новий законопроєкт про туризм.

Як повідомляє Укрінформ із посилання на сторінку глави МКІП у Фейсбуці, цих тем сторони торкнулися під час зустрічі у Києві.

«Обговорили подальшу роботу українсько-норвезької Міжурядової комісії у галузі торгівлі, підприємництва та економіки. У тому числі, посилення співпраці, аби мінімізувати негативні наслідки COVID-19. Плануємо засідання на початок листопада. Скористався нагодою та розповів пану Послу про наш новий закон про туризм». – написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що багато разів бував у Осло, тож має величезне бажання показати норвежцям туристичну Україну.

«Обов’язково повернусь до цього, як тільки ситуація на кордонах через пандемію стабілізується», - додав урядовець.

Він також відзначив, що тема «Великого будівництва» завжди знаходить прихильність на міжнародному рівні. Норвезька сторона підтримує амбіції української влади щодо запуску Центрів культурних послуг та реставрації понад 150 культурних об’єктів – замків, заповідників, театрів.

«Пан Ерік слушно зауважив, що культура допомагає будувати діалог не тільки між людьми, а і між державами. Підтримую», - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, у понеділок в пресцентрі Укрінформу міністр представив основні тези законопроєкту, який передбачає системне оновлення застарілого закону “Про туризм”.