Раді запропонують відновити програму мобільності молоді

Раді запропонують відновити програму мобільності молоді

Укрінформ
Група народних депутатів має намір подати пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету, які дадуть змогу відновити програму мобільності молоді.

Про це депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила на пресконференції в Укрінформі.

“Зараз як народні депутати ми подаємо правки до бюджету, щоб все ж таки у форматі, можливо, розвитку туристичної галузі пілотним проєктом запустити цю програму”, – сказала Кравчук.

За її словами, якщо це вдасться проголосувати, можна буде організувати культурні обміни молоді між різники областями.

“Йдеться про школярів старших класів, і не просто у форматі приїхати на Різдво до Львова чи на якісь літні канули в Одесу. Це такий формат проживання в іншій області протягом двох тижнів, це навчання у школі іншої області. Це дійсно може у позитивному сенсі "зшивати" країну”, – додала депутат.

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Кравчук нагадала, що в державному бюджеті на 2020 рік було закладено фінансування програми мобільності молоді, до якої мали залучити понад 100 тисяч школярів і студентів. Тоді планувалося, що загалом участь у програмі візьмуть 3 300 шкіл та університетів. Але через пандемію, локдаун та секвестр бюджету її довелося зупинити.

“Чим більше молоді люди будуть бачити інші області, а не тільки своє місто або село, тим більше вони будуть відчувати себе громадянами єдиної країни”, – переконана Кравчук.

Як повідомлялося, на програму мобільності молоді у держбюджеті на 2020 рік було передбачено 500 млн грн. Однак через пандемію та створення Фонду боротьби з COVID-19 програму довелося закрити.

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