Сумщина запропонувала туристам аудіогід музеєм і мобільний додаток

У Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького презентували сучасні комплекти аудіогіду й показали, як користуватися новим мобільним додатком "Туристичні об’єкти Сумщини".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Сумської облдержадміністрації.

За словами керівника художнього музею Надії Юрченко, формат аудіоекскурсії – один із найпопулярніших музейних сервісів, що допомагає глибше зануритися в атмосферу виставкових просторів та познайомитися з видатними полотнами.

Наразі аудіогід містить інформацію про 5 найпопулярніших мистецьких творів, що промарковані спеціальними позначками. У перспективі – озвучення всіх експонатів Сумського обласного художнього музею.

Зазначається, що це обладнання розроблено та зібрано в Сумах. Воно дає змогу туристу отримати в музеї звукове супроводження екскурсій українською та англійською мовами, а в час пандемії коронавірусу створити додаткові умови для більш безпечного перебування відвідувачів у музеї. Пристрій працює з навушниками, щоб люди в залах не заважали одне одному.

Читайте також: Аудіогід українською запрацював у Латвійському національному художньому музеї

Крім того, напередодні Дня туризму для охочих подорожувати Сумщиною було презентовано мобільний додаток, який можна завантажити за посиланням.

Як повідомив начальник відділу туризму департаменту культури, інформаційної політики та туризму ОДА Юрій Гладенко, у мобільному додатку "Туристичні об’єкти Сумщини", крім навігації туристичними локаціями, є відомості про місця гостинності – готелі та ресторани, де турист може відпочити.

"У мобільному додатку містяться відомості про 60 об'єктів: музеї, заповідники, пам’ятки природи та архітектури, історичні місця, зелені садиби, місця для активного відпочинку та цікаві фотозони", – зазначив Гладенко.

Основні стратегічні цілі додатку, зауважили в ОДА, – створення єдиної регіональної актуальної бази туристичних об’єктів, залучення представників ОТГ до її наповнення та утримання й формування "містка між громадою та туристичними операторами" для створення конкурентоспроможного туристичного продукту. Після достатнього наповнення бази цікавою інформацією цей додаток планують активно популяризувати серед туристів як практичний "кишеньковий путівник" областю.

Фото: sm.gov.ua