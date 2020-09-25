Одещина є прекрасним майданчиком для розвитку внутрішнього туризму – Ткаченко

Одеська область – прекрасний майданчик для розвитку внутрішнього туризму, однак потребує значних інвестицій у покращення інфраструктури.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Сфера туризму – в одному із головних фокусів міністерства. Наша візія – люди мають більше подорожувати країною, більше читати, більше відвідувати музеї та театри. Тому зробити так, щоб внутрішній туризм процвітав – одна з головних задач. Одещина – прекрасний майданчик для реалізації цього плану", – зауважив Ткаченко.

На його думку, в регіоні сильний локальний бізнес, є містобудівні підприємства та екосільське виробництво, однак потрібні суттєві інвестиції в інфраструктуру. Та основна біда – це дороги.

Міністр наголосив, що Одещина - один із найбільш перспективних регіонів з надзвичайно потужним туристичним потенціалом. Цьогорічна статистика свідчить, що внутрішній туризм в окремих куточках області виріс, зокрема завдяки проєкту #МандруйУкраїною.

"Проблема, з якою ми стикнулися, – регіон знають однобічно, є свого роду рамкове, обмежене сприйняття Одещини. Тому наразі МКІП разом з ДАРТ та ОДА розвивають проєкт "Дорога вина і смаку" Бесарабією, який відкриває регіон з асболютно нової сторони. Є три маршрути: Одеса – Шабо – Білгород-Дністровський; Одеса – Фрумушика – Лісне; Сарата – Татарбунари – Спаське", – зауважив міністр.

Він також наголосив, що стратегічні завдання МКІП – збільшення інвестицій у створення маркетингових майданчиків промоції туризму, впровадження реєстру туристичної галузі та привернення уваги до питання інфраструктури.