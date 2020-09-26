Музей науки у столиці з 24 вересня відкрив свої двері для відвідувачів. Поки що в тестовому режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Мала академія наук України у тестовому режимі відкрила перший Музей науки. Тут можна познайомитися із науковими відкриттями, дослідженнями та новими технологіями, що пов’язані з повсякденним життям", – йдеться в повідомленні.

Музей розташовано в павільйоні №23 “Наука” на території ВДНГ у Києві. Тестовий режим триватиме до 2 жовтня. У цей період попередньо зареєстровані групи дітей зможуть ознайомитися з новим інтерактивним простором. Кожного дня музей безкоштовно відвідує три таких групи до 50 осіб кожна.

У Києві в тестовому режимі запрацював Музей науки / Фото: Міністерство освіти та науки

У музеї представлені експонати з різних країн – США, Канади, Великої Британії, Швеції та Польщі. Так, зона «Дивна матерія» із Канади розповідає про властивості матеріалів. Також тут можна власноруч зібрати міст Леонардо да Вінчі, запустити блискавки в котушці Тесли, дослідити, як із піску створюють мікрочіпи тощо.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня 2020 року стартують осінні лекції про науку для підлітків 13-17 років від програми Science Teens Platform.