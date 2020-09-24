До Ковалівського лісу на Миколаївщині курсуватиме водний експрес

У Миколаєві на початку жовтня запустять новий прогулянковий рейс вихідного дня річкою Південний Буг до Ковалівського лісу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії "Нібулон".

"27 вересня 2020 року "Нібулон" завершує водні пасажирські перевезення за маршрутом Миколаїв – Кінбурнська коса – Очаків у зв’язку із завершенням курорного сезону. Проте перевезення продовжуються, адже з 3 жовтня компанія запускає новий прогулянковий рейс до с. Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області", – йдеться у повідомленні.

Ковалівка – населений пункт, що лежить на Південному Бузі та розташований за 50 км від Миколаєва. Візитівка села – відомий в Україні живописний Ковалівський ліс. Туристи з усієї країни приїжджають сюди, щоб відпочити та помилуватися справжнім дивом природи, а також розкішними краєвидами головної водної артерії півдня України.

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У "Нібулоні" зауважили, що запускають новий прогулянковий рейс вихідного дня з огляду на значну кількість охочих відкрити для себе красу Ковалівського лісу, які написали про своє бажання на сторінці компанії в Фейсбуці.

Високошвидкісне пасажирське судно "Нібулон Експрес" здійснюватиме водні прогулянки за новим маршрутом щосуботи й щонеділі.