За два літні місяці Україну відвідали близько 200 тисяч туристів-іноземців – Держтуризм

Упродовж липня-серпня в Україні побували близько 200 тисяч іноземних туристів. Однак після закриття кордонів у межах карантинних заходів потік мандрівників зменшився приблизно учетверо.

Такі дані навела голова Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів під час зустрічі з представниками турбізнесу Одеси, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У літні місяці, особливо у липні-серпні, працівники Держагентства розвитку туризму спостерігали збільшення кількості потоку зарубіжних туристів до України. За даними ДПСУ, в ці місяці до нас прибули понад 200 тисяч туристів. Однак зараз бачимо тенденцію до спаду: протягом трьох тижнів вересня, за даними ДПСУ, потік туристів зменшився приблизно учетверо", - зазначила Олеськів.

За її словами, Держтуризм зміцнюватиме співпрацю з Держприкордонслужбою, щоб регулярно отримувати статистичні дані щодо того, скільки іноземних туристів відвідали Україну. Ці цифри планують публікувати на Фейсбук-сторінці ДАРТ.

Олеськів додала, що загалом український турбізнес втратив $1 млрд внаслідок карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19.