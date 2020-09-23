Дніпро запрошує на авіафестиваль

У Дніпрі цими вихідними проведуть авіафестиваль Dnipro Open Sky.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Туристичний інформаційний центр міста в Фейсбуці.

«26-27 вересня в Дніпрі пройде унікальна подія – авіафестиваль Dnipro Open Sky – на аеродромі «Кам'янка» в форматі #aviapicnic», – йдеться в повідомленні.

На відвідувачів заходу чекають показові та ознайомчі польоти над Дніпром, підйоми на повітряних кулях, виставка автомобілів та авіамоделей, ігрова зона (пейнтбол, квадрокоптер, батути, атракціони тощо), концертна програма за участю музичних колективів міста.

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Крім того, тут проводитимуть майстер-класи та виставку-ярмарок продукції hand made.

Для маленьких відвідувачів облаштують дитячу зону з аніматорами, майстер-класами, конкурсами та розвагами. Перекусити можна буде у фудзоні.