Гірські рятувальники допомогли шістьом туристам у Карпатах

У Карпатах рятувальники знайшли групу туристів, які втратили орієнтування під час спуску з гори Говерла. Троє киян опинились біля метеостанції "Пожижевська".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області на своїй сторінці у Фейсбуці.

"22 вересня о 20:27 на пункт зв’язку Державної пожежно-рятувальної частини №12 смт Верховина надійшло повідомлення, про те, що під час сходження з г. Говерла Яремчанської міської ради в районі озера Несамовите, у зв’язку з настанням темної пори доби, втратила орієнтування група туристів з 3 осіб, жителів м. Київ. О 21:40 рятувальники в районі метеостанції "Пожижевська" знайшли групу туристів та о 23:00 здійснили їхній супровід до бази відпочинку "Заросляк", – йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, пошукові роботи тривали майже дві години.

У ДСНС також повідомили, що цього ж дня о 19:23 до рятувальників Чернівецької області надійшло повідомлення, що в урочищі Вансин Путильського району в районі перевалу Шурдин заблукали двоє мешканців м. Чернівців. Як з’ясувалося, вони збирали гриби й втратили орієнтування. Зрозумівши, що самотужки вийти з лісу не зможуть, зателефонували рятувальникам з проханням про допомогу. До пошуку людей було залучено фахівців гірсько-пошукового рятувального відділення Аварійно-рятувального загону. О 23:10 потерпілих було знайдено із ознаками переохолодження. Людям надали всю необхідну допомогу та транспортували до їхнього авто.

Читайте також: У Сколівський Бескидах облаштували новий екопритулок

Крім того, допомога знадобилася й туристові на Закарпатті. До рятувальників о 22:20 надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі г. Піп Іван Мармароський Рахівського району отримав травму та потребує допомоги чоловік 2000 року народження. Вже 23 вересня о 06:20 травмованого туриста було знайдено та транспортовано до с. Ділове.

Від початку року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС України врятували 581 людину та надали допомогу 275 громадянам.