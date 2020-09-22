У Вінниці назвали популярні серед туристів локації

Мандрівники у Вінниці все частіше обирають для відвідування оновлені громадські простори, які поповнюються новими об’єктами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Вінницької міськради.

«Туристи, які приїздять до Вінниці, полюбляють відвідувати не лише музеї та історичні місця, а й гуляти громадськими просторами, які останніми роками активно оновлюють. За даними маркетингового дослідження туристичної привабливості Вінниці, яке було проведено соціологічною агенцією «Fama», 24% туристів найбільше сподобались парки, сквери та велика кількість зелених насаджень», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив міський голова Сергій Моргунов під час звіту про виконання Стратегії розвитку міста «Вінниця-2020», за останні п’ять років тут реалізували цікаві ідеї та нові просторові рішення для туризму та відпочинку. Один із масштабних проєктів – реконструкція в три етапи проспекту Космонавтів із площею Костянтина Могилка, де оновили і пам’ятник загиблим льотчикам.

Крім того, до міста повернули історичну колонну – символ набуття Вінницею Магдебурзького права. Відкрили перший в Україні повноцінний пам’ятник Головному отаману військ УНР і Голові Директорії Симону Петлюрі. А на честь Героїв Небесної Сотні встановили скульптурну композицію «Дерево Свободи» на майдані Небесної Сотні.

Також капітально відремонтували головний вхід до Центрального парку, провели реконструкцію громадського простору довкола озера Миру, зокрема очищення самої водойми.

У центрі міста оновили площу Ліверпуль із встановленням арткомпозиції на честь «Бітлз».

«Тепер тревел-блогери, які приїздять до Вінниці, одним з пунктів для відвідування радять туристам саме цю площу», – зазначили у міськраді.

У 2019 році департамент маркетингу міста та туризму ВМР спільно з компанією «Moreinfo» розробив та встановив нові туристично-інформаційні таблички на проспекті Космонавтів. Однією із найчастіше сканованих табличок стала та, що біля фонтану «Сонячна система». За кількістю сканувань цей об’єкт увійшов до топ-10 по Україні. Місцеві гіди розповідають, що туристи полюбляють цей оновлений громадський простір, його також включено до маршруту до музею-садиби М. Пирогова.

Фото: vmr.gov.ua