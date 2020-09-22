У Житомирі триває урбаністичний фестиваль «Майстерня міста»

У Житомирі впродовж 21-27 вересня проходить урбаністично-культурний фестиваль «Майстерня міста».

Як передає Укрінформ, про це інформує Житомирська міська рада.

«21 вересня в Гідропарку стартував марафон заходів у межах урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста Житомир-2020». Він проходить у Житомирі вже п’ятий рік поспіль за підтримки проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», що впроваджується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», – йдеться в повідомленні.

Цьогорічний фестиваль присвячений комфортному місту, що є одним із пріоритетів Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року. Комфортне місто охоплює теми, які стосуються розвитку житлово-комунальної інфраструктури, житлового фонду, сталої мобільності, громадських просторів.

«У межах Майстерні міста ми плануємо ревіталізувати закинутий літній майданчик в Гідропарку та облаштувати там «Зелений театр». Ми разом зі студентами Житомирської політехніки вже зробили підготовчі роботи та плануємо облаштувати його вуличними меблями. В подальшому це буде повноцінний громадський простір для молоді та жителів міста», – розповів директор комунальної установи «Агенція розвитку міста» Борис Пахолюк.

Зазначається, що через карантинні обмеження більшість заходів фестивалю проходять в онлайні.

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Зокрема, 25 вересня відбудеться телеміст з містами-учасниками проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» на тему: «Розвиток туристичного потенціалу міста: нові виклики та тренди».

Крім того, 26-27 вересня та 3-4 жовтня в Житомирському екологічному ліцеї №24, Вересівській ЗОШ, ЗОШ №36 та ЗОШ №8 проходитиме велошкола з метою навчання дітей правилам дорожнього руху навичкам безпечної їзди на велосипеді в умовах міського середовища.

Фестиваль триватиме до 27 вересня.