Осіннє свято у Шарівській садибі перенесе відвідувачів у ХІХ століття

На Харківщині у Шарівському палацово-парковому комплексі "Садиба" в суботу, 19 вересня, відбудеться тематичний захід "Осінні барви Білого палацу", який відтворить атмосферу ХІХ століття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації з посиланням на директорку департаменту культури і туризму ОДА Людмилу Терещенко.

"На гостей заходу чекає цікава стилізована атмосфера садиби і Білого палацу початку XIX століття. Заплановано експозиції художнього, історичного музеїв та музею імені Іллі Рєпіна з експонатами тогочасної старовини, виконання романсів ХIХ століття просто неба та низка тематичних заходів", – розповіла Терещенко.

За її словами, захід пройде з дотриманням усіх карантинних норм.

На відвідувачів чекатимуть живі статуї, тематичні ретро-фотозони, вальс у бальній залі Білого палацу від Вищого коледжу мистецтв.

Локації івенту "Осінні барви Білого палацу" розташовуватимуться по всій території палацово-паркового комплексу "Садиба". На кожній локації гостей зустрічатимуть герої того часу, які ознайомлять всіх охочих з легендами та реальною історією туристичної перлини Харківщини.

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Завершиться івент оперетою "Сільва" у супроводі оркестру Харківського академічного театру музичної комедії, яку зіграють під зоряним небом Шарівки перед Білим палацом.

Початок роботи локацій та аніматорів – о 15:00. Вхід – вільний.

"Шарівка" – парково-палацовий ансамбль на Сході України, витвір садово-паркового мистецтва. На території розташовано два ставки та безліч декоративних елементів (фонтани, сходи, алеї та ін.). "Родзинкою" парку вважається знаменита алея з лип, гілки яких ростуть вертикально вгору. Увесь комплекс займає близько 44 га, навкруги росте дубовий ліс.

Шарівський палац побудовано в неоготичному стилі. Збереглася лише частина його інтер’єрів, серед яких кахельні каміни, дубові сходи, кабінет господаря. Збереглись і деякі господарські об’єкти – фазанник, будиночки варти і лісника. Усі споруди створені в єдиному архітектурному стилі, що викликає ілюзію присутності у справжньому готичному замку.