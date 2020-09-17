У Малині на День міста влаштують байк-шоу та підйом на повітряних кулях
Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Малинська міська рада.
«На території колишнього аеродрому будуть відбуватися розважальні заходи – показова програма від байкерів (16:00-18:00) та підйом на повітряних кулях (19:00-21:00)», – йдеться в повідомленні.
Повітряні кулі підніматимуться на висоту 20 метрів.
День міста у Малині відзначається у третю суботу вересня.
Перша історична згадка про Малин датується 891 роком. Назву міста пов’язують з іменем легендарної князя Мала часів Київської Русі. Утім існує гіпотеза, що вона походить від імені Малуші – матері князя Володимира Хрестителя.
Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації Малин віднесений до «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.