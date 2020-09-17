Експозицію відреставрованої садиби-музею Коцюбинського зроблять інтерактивною

У Вінниці триває реставрація пам’ятки історії національного значення «Садиба письменника і громадського діяча М.М. Коцюбинського».

Про це 17 вересня, у день народження письменника, повідомляє пресслужба Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

Зазначають, що роботи проводяться з максимальним збереженням автентичного вигляду оселі. У хаті перекрито та утеплено дах, замінено вікна, триває побілка стін. Завершено перекриття даху комори. А у сторожці тривають підготовчі роботи до штукатурення стін.

У міськраді наголосили, що протягом півстоліття у садибі Коцюбинського не проводились реконструкція. Зараз тут проходять масштабні роботи. Загалом проєкт поділений на три черги. Перша – це реставрація основних об’єктів: хати, комори, сторожки. Друга черга – це капітальний ремонт адміністративної будівлі, третя – благоустрій території.

Паралельно з ремонтом іде робота над наповненням експозиції, адже важливо, щоб музей був ще більш цікавим для сучасного відвідувача. Діючій експозиції понад 50 років, і вона вже застаріла. Один із пріоритетів майбутньої експозиції – інтерактив.

Садиба-музей Коцюбинського – пам’ятка історії національного значення і своєрідна візитівка Вінниці. Відкритий 1927 року. Тут 1864 року видатний письменник народився та прожив з перервами більшу половину свого життя – 33 роки. Щороку садибу відвідує понад 25 тисяч людей з усієї країни та Європи, переважно – учні та студенти.

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня відзначають 156 років від дня народження Михайла Коцюбинського (1864–1913), українського письменника і громадського діяча. Автор повістей «Тіні забутих предків», «Fata Morgana», численних оповідань, публіцистики – він і сьогодні залишається одним із найоригінальніших українських прозаїків. Народився у Вінниці, дитинство та юність провів у містечках і селах Поділля. Освіту здобував у Барській початковій школі та Шаргородському духовному училищі.

Друкуватися Коцюбинський почав у 1890 році. З 1898 року жив у Чернігові. Разом з тим багато подорожував: був у Криму, Бессарабії, на Гуцульщині, об'їздив майже всю Європу. У 1911 року Михайлу Коцюбинському призначили стипендію, щоб він міг звільнитись зі служби. Проте стан здоров'я письменника погіршувався. Його мучили астма і туберкульоз. Навесні 1913 року його не стало. Поховали письменника на Болдиній горі в Чернігові.

Фото: vmr.gov.ua