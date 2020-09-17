Роботі музейників під час пандемії присвятять всеукраїнський форум у Дніпрі

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького прийматиме II Всеукраїнський форум, присвячений роботі в умовах пандемії COVID-19. Долучатися запрошують музейників з усієї України.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації.

"Програмою конференції заплановані дискусії та обмін досвідом між найвідомішими музеями країни. А ще презентації найкращих музейних проєктів та видань, які з’явилися в умовах пандемії. Гостинний майданчик для форуму готує Дніпропетровський історичний музей. Для всіх учасників організують екскурсію експозицією та оглядову – містом", – зазначили в управлінні культури, національностей і релігій Дніпропетровської ОДА.

Передбачається, що учасники обговорять підсумки роботи своїх майданчиків просто неба. Окремо приділять увагу питанню комунікації з відвідувачем через музейні соціальні мережі. На прямий зв’язок вийдуть колеги з Польщі та Румунії.

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"Епідемія коронавірусної хвороби і тривалий карантин стали для нас справжнім викликом. Довелося підлаштовуватися до обставин. Частково перейшли на дистанційні формати, організували відкритий простір на подвір’ї перед музеєм. Навіть традиційні "Ніч музеїв" та День захисту дітей провели онлайн", – розповіла заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею з наукової роботи Валерія Лавренко.

Форум "Музейний менеджмент перед викликами COVID-19" триватиме два дні – 1-2 жовтня. Щоб взяти участь, потрібно до 21 вересня заповнити заявку та надіслати її на електронну пошту museum@ua.fm.