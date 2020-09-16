Літня погода в Нідерландах спровокувала бум на пляжах

До Нідерландів після прохолодної погоди повернулася літня спека, яка спонукала місцевих жителів до масового відпочинку на пляжах.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зокрема, 15 вересня 2020 року в Схевенінгені (морський курорт на узбережжі Північного моря, один з районів Гааги) стовпчики термометрів показували +31.

Попри коронавірус, пляжі, кафе та парковки біля моря заповнені велосипедами, скутерами, мотоциклами та автівками. На деяких в’їздах на пляж поставили регулювальників. Багато людей не дотримуються обов’язкової дистанції 1,5 метра.

Варто зазначити, що ще минулого тижня нідерландці ходили у плащах та куртках. Після дощів та 16 градусів тепла повернулася літня спека.

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Теплі вересневі дні в Нідерландах трапляються майже щороку. З 1901-го по всій країні фіксувалися вересневі дні, коли температура сягала не менше 30 градусів.

У Нідерландах, за прогнозами синоптиків, тепла погода – від +23 до +30 градусів Цельсія – в деяких містах протримається увесь тиждень.

Фото: Ірина Драбок