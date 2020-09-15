Южно-Українська АЕС після тривалої перерви відновила екскурсії

Южно-Український енергокомплекс, що на Миколаївщині, відновив екскурсії підприємством після тривалої перерви, пов’язаної з пандемією коронавірусу.

Про це повідомили в управлінні інформації та громадських зв’язків ВП "ЮУАЕС", передає Укрінформ.

"Після тривалої перерви, пов’язаної з обмеженнями через поширення коронавірусу, Южно-Український енергокомплекс відновив екскурсії підприємством. Першими гостями стала група блогерів з Києва", – йдеться у повідомленні.

Ініціатором поїздки виступив відомий український військовий і політичний оглядач Олексій Арестович. За його словами, побувати на діючій АЕС захотілося після візиту на Чорнобильську станцію.

"Як кажуть французи, якщо ти бачив одну картину, то ти не бачив жодної. Щоб зрозуміти атомну станцію, треба порівняти щонайменше дві. Атомні фобії не мають під собою жодних підстав, якщо хоча б трохи розібратися", – зауважив Арестович.

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Екскурсанти прослухали лекцію в інформаційному центрі "Імпульс", побували на повномасштабному тренажері й оглядовому майданчику Ташлицької ГАЕС. За словами гостей, найбільше їх вразили саме безпека підприємства і масштабність побаченого.

Як повідомлялося, загалом від початку пандемії на ВП "ЮУАЕС" зафіксовано 57 випадків захворювання на COVID-19, одужав 51 працівник.

Фото: sunpp.mk.ua