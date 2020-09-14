В аеропорту "Київ" з’явився інтерактивний термінал для туристів

У Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) презентували перший туристично-інформаційний термінал.

Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації в фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що термінал слугуватиме як туристично-інформаційний поінт, який надаватиме туристам і гостям міста інформацію про туристичні атракції, локації та об’єкти, маршрути, події і заходи, кафе та ресторани, готелі та хостели, безпеку тощо.

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Як повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА, встановлений термінал – частина нового ефективного концепту діяльності туристично-інформаційних центрів у Києві. Його фахівці Управління розробили після проведення всебічного аналізу діяльності ТІЦів столиці й перейнявши винятковий досвід провідних туристичних міст світу.