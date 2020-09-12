У Кременчуці частково відновить роботу краєзнавчий музей

Кременчуцький краєзнавчий музей на Полтавщині до Дня міста, що відзначається 29 вересня, почне приймати відвідувачів після понад 10-річної перерви.

Як передає Укрінформ із посиланням на "Телеграфъ", про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів Кременчуцької міськради.

Музей частково запрацює вперше за понад 10 років – упродовж цього часу там тривав ремонт. На першу виставку з міського бюджету хочуть виділити 219 тисяч гривень.

Виставку на першому поверсі планують не стаціонарну, як було раніше, а таку, що можна змінювати щомісяця. У такий спосіб тут сподіваються піднімати фонди архіву й демонструвати їх кременчужанам і гостям міста. Перша виставка, присвячена Дню міста 29 вересня, буде про історичний, спортивний та мистецький Кременчук.

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Кременчуцький краєзнавчий музей було відкрито 26 вересня 1975 року. У закладі представлено природниче та історичне краєзнавство, а палеонтологічна колекція музею – найбільша в області. Фонди музею налічують понад 60 тис. експонатів. Однак побачити їх містяни не можуть з 2008 року – відтоді у Кременчуцькому краєзнавчому музеї триває ремонт.

Навіть коли розпочалася реконструкція й експозиція була демонтована – колектив музею все одно запрошував на урочисті збори колег, художників, краєзнавців та пошуковців, організовував короткочасні виставки.