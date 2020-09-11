На Чернігівщини замість "Вовчої гори" будуть Дні історичної реконструкції
Як передає Укрінформ, про це інформують організатори заходу в фейсбуці.
"Повідомляємо, що через епідеміологічну ситуацію фестивалю (Міжнародного фестивалю історичної реконструкції "Вовча гора" – ред.) не буде. Але не журіться – замість нього пройдуть Дні реконструкції, де реконструктори обміняються досвідом, покажуть новинки, перевірять спорядження та реконструюють війну та побут Середньовічної Русі, Скандинавії та інших народів. У суботу, 12 вересня, з 12 до 16 години реконструкторів можна буде подивитися, запитати та сфотографувати", – йдеться в повідомленні.
В межах програми гостям запропонують екскурсії Парком природи "Беремицьке", катання на конях, а також цікаві лекції про історію, старослов’янську лінгвістику і середньовічний одяг і зброю. Також учасники зможуть взяти участь у майстер-класах та історичних іграх – хнефатафлі, перетягуванні каната, гонках у мішках.
Крім того на території заходу буде працювати ярмарок, фотолокація, тир. Детальніше з програмою заходу можна ознайомитися за посиланням.
Вхід на Дні реконструкції вільний. Екскурсії по парку природи "Беремицьке" – за тарифами заповідника.
Фото: @beremytske