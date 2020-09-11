Кулеба запропонував туристичній організації ООН провести в Україні міжнародний форум

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Всесвітній туристичній організації ООН (UNWTO) організувати в Україні міжнародний форум.

Як передає Укрінформ, про це урядовець сказав під час зустрічі в Іспанії з генеральним секретарем UNWTO Зурабом Пололікашвілі, інформує МЗС України.

Зазначається, що Кулеба озвучив ідею провести в Україні міжнародний туристичний форум Всесвітньої туристичної організації, присвячений, зокрема, тематиці внутрішнього та зеленого туризму.

"Не маю сумніву, що Україна стане новою територією на мапі світового туризму, яку іноземці з насолодою відкриють для себе як дещо нове. Розвиток внутрішнього туризму є пріоритетом Президента Володимира Зеленського і уряду України. Я хочу, щоб ми з’єднали зусилля з ВТО задля досягнення цієї мети", – зауважив міністр.

На його думку, варто, не чекаючи завершення пандемії, активно шукати нові форми й методи розвитку туризму, з огляду на важливість туристичної галузі для світової економіки.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи взаємодії України з UNWTO, залучення механізмів організації до розвитку туристичної галузі України.

Співрозмовники приділили центральну увагу наслідкам пандемії COVID-19 для туристичної галузі, її адаптації до нових реалій. Кулеба зауважив, що пандемія несе для туризму не лише очевидні негативні наслідки, але й несподівані нові можливості. Зокрема, в Україні такі обставини надали імпульс внутрішньому туризму, пробудили цікавість людей до подорожей власною країною.

Пололікашвілі зазначив, що нині цей тренд спостерігається повсюдно, і організація бачить у ньому нові можливості для глобального розвитку внутрішнього, а також сільського туризму.

Фото: mfa.gov.ua