У Держтуризмі закликають депутатів зважити всі ризики змін до профільного закону

Державне агентство розвитку туризму застерігає від ухвалення законопроєкту № 2673 "Про внесення змін Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці агентства у фейсбуці.

Зазначається, що цей законопроєкт не розв’язує системних проблем у галузі, а навпаки – може внести хаос у роботу індустрії.

Як наголосили у Держтуризмі, документ визначає "готель" не як "підприємство", а як "суб’єкт господарювання" та надає право вести таку діяльність не лише власникам, а й орендарям. Це зі свого боку дасть змогу ФОПам брати в оренду приміщення готелю та використовувати його не за призначенням. Зокрема, через застарілу систему категоризації за виконання формальних вимог можна отримати "три зірки" для встановлення ігрових автоматів.

Крім цього, наголошують у відомстві, зазначені зміни можуть призвести до погіршення ситуації на туристичному ринку з так званими "готелями-ФОПами". У Держтуризмі наголошують, що на сьогодні готелем може бути лише юридична особа, яка є платником ПДВ та надає безготівковий розрахунок, а це важливо для великих туристичних груп. Проте є непоодинокі випадки, коли одне приміщення готелю орендують кілька ФОПів. Вони не є платниками ПДВ, ще й інколи додають зверху на вказану ціну 5%. Отже, туроператор сплачує на 20% дорожче. Інколи по факту виставляють ціни без ПДВ, коли навіть туроператор не здогадується, що такий великий готель може працювати як ФОП або кілька ФОПів, уникаючи сплати податків.

"...Це (схвалення законопроєкту № 2673 "Про внесення змін Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" – ред.) не буде давати стимулу для розвитку туризму", – зазначають у відомстві.

За словами очільниці Держтуризму Мар'яни Олеськів, зміни в Законі "Про туризм" мають бути системними. "Хочеться працювати ФОПом, мінімізувати сплату податків – залишайтеся гостьовими кімнатами, які є в рамках однієї будівлі, коли здають 5 ФОПів по 5 гостьових кімнат. Але це точно не може називатися готелем. Бо готель – це послуги з проживання та комплекс інших послуг, які надаються однією юридичною особою. І точно прозорі правила в тому числі безготівкового розрахунку, зокрема для наших іноземних гостей. Закликаю народних депутатів при розгляді законопроєкту 2673 зважити всі можливі ризики для туристичної галузі та іміджу України загалом", – наголосила вона.

В агентстві додають, що наразі Держтуризм спільно з підкомітетом з питань туризму та курортів парламентського комітету гуманітарної та інформаційної політики і туристичною спільнотою працює над системними змінами до Закону "Про туризм", де будуть чітко прописані всі правила роботи, зокрема і для закладів з розміщення.

Крім того, відомство разом з Міністерством культури та інформаційної політики розробляє нові критерії категоризації готелів, щоб цей процес відбувався за європейським зразком.

"Законопроєкти на кшталт №2673 – відштовхують на десятки років назад, використовуючи туристичну галузь для прикриття діяльності ігрового бізнесу, що нівелюватиме всі спроби його виведення з тіні", – підкреслюють у Держтуризмі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 1 вересня 2020 року в першому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг” (№2673).

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 1 закону "Про туризм", виклавши в новій редакції поняття "готель", "готельна послуга" та "аналогічні засоби розміщення", замінивши, зокрема, слово "підприємство" на "суб’єкт господарювання", що розширить коло суб’єктів надання готельних послуг завдяки включенню фізичних осіб-підприємців.

Крім того, змінами до статті 19 пропонується надати можливість звертатися за встановленням об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії не лише власникам, а й користувачам відповідних об’єктів нерухомості.