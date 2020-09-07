Два морські пляжі Херсонщини претендують на "Блакитний прапор"

Два пляжі Херсонщини офіційно стали учасниками кандидатської стадії міжнародної сертифікації якості "Блакитний прапор".

Як передає Укрінформ, про це у фейсбуці написав начальник управління туризму та курортів ОДА Микола Шаповал.

"Два пляжі Херсонщини офіційно стали учасниками кандидатської стадії міжнародної сертифікації якості "Блакитний прапор"… У наступному році ці пляжі отримають вже сам "Блакитний прапор". Я у цьому впевнений", – зазначив Шаповал.

За його словами, голова громадської організації "Екологічна ініціатива, національний оператор міжнародної програми "Блакитний прапор" в Україні Вікторія Радченко повідомила, що з Херсонської області для участі у цій програмі документи подали два пляжі: Центральний пляж у с. Щасливцеве та пляж Чайка №1 у с. Генічеська Гірка.

Як підкреслив Шаповал, "Блакитний прапор" – це своєрідний знак якості для морських та річкових пляжів та яхтенно-катерних стоянок. Щоб отримати цю відзнаку, пляж має відповідати 32 критеріям щодо екологічної освіти, якості води, екологічного менеджменту, безпеки та послуг. Ця відзнака показує якість пляжу й те, що він є безпечним для відпочивальників, а інформація про цю локацію для відпочинку біля води розміщується на міжнародному сайті програми та сайті Всесвітньої туристичної організації.

Торік в Україні 16 пляжів вже отримали таку відзнаку, але серед них не було жодного з Херсонської області.