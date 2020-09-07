Два морські пляжі Херсонщини претендують на

Два морські пляжі Херсонщини претендують на "Блакитний прапор"

Укрінформ
Два пляжі Херсонщини офіційно стали учасниками кандидатської стадії міжнародної сертифікації якості "Блакитний прапор".

Як передає Укрінформ, про це у фейсбуці написав начальник управління туризму та курортів ОДА Микола Шаповал.

"Два пляжі Херсонщини офіційно стали учасниками кандидатської стадії міжнародної сертифікації якості "Блакитний прапор"… У наступному році ці пляжі отримають вже сам "Блакитний прапор". Я у цьому впевнений", – зазначив Шаповал.

За його словами, голова громадської організації "Екологічна ініціатива, національний оператор міжнародної програми "Блакитний прапор" в Україні Вікторія Радченко повідомила, що з Херсонської області для участі у цій програмі документи подали два пляжі: Центральний пляж у с. Щасливцеве та пляж Чайка №1 у с. Генічеська Гірка.

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Як підкреслив Шаповал, "Блакитний прапор" – це своєрідний знак якості для морських та річкових пляжів та яхтенно-катерних стоянок. Щоб отримати цю відзнаку, пляж має відповідати 32 критеріям щодо екологічної освіти, якості води, екологічного менеджменту, безпеки та послуг. Ця відзнака показує якість пляжу й те, що він є безпечним для відпочивальників, а інформація про цю локацію для відпочинку біля води розміщується на міжнародному сайті програми та сайті Всесвітньої туристичної організації.

Торік в Україні 16 пляжів вже отримали таку відзнаку, але серед них не було жодного з Херсонської області.

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