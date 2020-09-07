На Прикарпатті створять "Байки бойка" для кемпінгу

Незабаром у Витвицькій об'єднаній територіальній громаді облаштують кемпінгове містечко "Байки бойка".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України в фейсбуці.

"Проєктом "Наметове містечко "Байки бойка" хочуть допомогти розвинути туристичний потенціал громад, що входять до Витвицької ОТГ. Це Бойківщина, високогірна частина Долинського району, відома водними ресурсами, мальовничими краєвидами, пам’ятками історії та архітектури. Живописні вершини передгір’я Карпат-Бескидів із відкритими просторами забезпечують дальність видимості та багатоплановість огляду навколишніх панорам", – йдеться в повідомленні.

Голова Витвицької ОТГ Микола Шикор звернув увагу на те, що важливо залучати всі можливі ресурси для розвитку громади, однак акцент робитимуть на розвитку туризму, оскільки це недооцінений її потенціал.

За словами начальника відділу культури Витвицької ОТГ Віталія Кульпи, реалізація цього проєкту – чудова можливість для громади.

"Сюди зможуть влітку приїжджати як спортсмени, так і туристи відпочивати сім’ями. Тут буде можливість приготувати їсти, альтанки, а також гарна територія для відпочинку", – зазначив Кульпа.

Як відомо, Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України спільно з проєктно-освітнім центром "Агенти змін" Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника оголосили конкурс проєктів для студентів та аспірантів "Сьогодні креативна ідея — завтра реальна справа". Одним із переможців став проєкт, розроблений для Витвицької ОТГ.