Одещина відправить туристів на дороги чумаків

На Одещині 19 вересня проведуть першу організовану екскурсію новим культурно-туристичним маршрутом чумацькими дорогами півдня області "Шпаків шлях".

Як передає Укрінформ, про це повідомляють організатори на сторінці події у фейсбуці.

"Ми мандруємо на північ Одещини – на Кодимщину. Тут ходили наші пращури – чумаки з сіллю, а над ними сяяв Чумацький шлях; тут народжувались чумацькі пісні, байки, історії – ми їх почуємо під час туру. Кажуть, що по ярах ще й досі чути козацькі тулумбаси, а понад річкою на млиновому колі ворожить Горпина з фільму Ogniem i mieczem Єжи Гофмана", – йдеться в повідомленні.

Екскурсію українською мовою проведе історик Володимир Полторак, автор путівника пішохідними маршрутами теренами Одещини.

Одноденний тур "Шпаків шлях: дорогами легенд" включатиме найцікавіші місця та об’єкти Кодимського району Одеської області, серед яких – "містичний вітряк", "одеська Швейцарія", найвища точка Одещини, потічки з кришталево чистою водою, крейдяні печери.

"Шпаковим шляхом" називалася стратегічна дорога, якою в давнину рухалися чумацькі каравани. Вона проходила через Кодимщину – найпівнічніший з регіонів Одеської області. Одним із відомих гайдамацьких ватажків був Федір Шпак – саме на його честь назвали дорогу.

Культурний маршрут "Шпаків шлях" розроблено в межах проєкту Кодимської районної державної адміністрації за підтримки Українського культурного фонду. Його головна ідея полягає у збереженні та розвитку культурного середовища регіону.