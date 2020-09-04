Вінниця перенесла святкування Дня міста

У Вінниці через зростання захворюваності на коронавірус святкування Дня міста перенесли.

Про це у п’ятницю на онлайн-брифінгу повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Укрінформ.

«Ми планували наступними вихідними відсвяткувати День народження нашого міста. Щоб убезпечити вінничан, святкові заходи розпланували на три дні й хотіли його зробити так, щоб не було скупчення в центральній частині міста, як ми це робили завжди, а щоб по мікрорайонах могли всі ми, вінничани, з дотриманням санепідемічних правил відсвяткувати День міста. Але у зв’язку з ризиками і зростанням захворюваності я ухвалив непросте рішення, але вважаю його правильним у цій ситуації. Ми переносимо свято Дня міста», – сказав Моргунов.

За його словами, забезпечити у місті святковий настрій і додати позитиву людям – це добре, але здоров’я вінничан важливіше. Він пообіцяв масштабне святкування Дня міста після подолання епідемії – із запрошенням відомих виконавців і цікавими проєктами для людей різного віку і вподобань.

Наразі ж підготовлені культурні проєкти до уваги вінничан запропонують в онлайн-форматі.

Як повідомлялося, День міста у Вінниці планувалося святкувати упродовж трьох днів, з 11 до 13 вересня. Зокрема, планувалося провести осінній книжковий фестиваль VinBookFest, МіжНародний ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного і пародійного кіно, фестиваль вуличної їжі, спортивний фестиваль «Сила міст» та Міжнародний фестиваль повітряних куль.

Згідно з даними Вінницької ОДА, станом на 4 вересня в області зафіксовано 4 269 випадків інфікування коронавірусом, з них 75 – за минулу добу. Одужали 2 932 особи, хворіє – 1251. З початку епідемії зафіксовано 86 летальних випадків серед пацієнтів з діагностованим коронавірусом.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 7 вересня до «помаранчевої» зони віднесено Вінницький район Вінницької області. У «жовтій» зоні опинилися міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, а також Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області.

Станом на п’ятницю в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2 761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.