Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
У середині липня країна відкрила свій кордон після коронавірусного карантину. Проте з того часу на Мальдівах було виявлено захворювання у 29 місцевих співробітників та 16 іноземців на різних курортах.
Саме тому влада вирішила посилити боротьбу з коронавірусом.
Згідно з новими правилами, всі туристи на кордоні мають пред’явити документ, який посвідчує негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.
Загалом у країні вже 8 003 випадки захворювання на коронавірус, із яких понад 1 000 було зафіксовано лише за минулий тиждень.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 25 900 742 випадки коронавірусу, зокрема 861 251 летальний випадок та 18 193 632 одужань.
Фото: visitmaldives.com