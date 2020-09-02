У Чернівцях презентували двомовний альбом про села і міста Буковини

У Чернівцях видали українсько-англійський альбом "Буковина. Чернівецька область". У ньому зібрані розповіді про села і міста краю, культурні традиції тощо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"Альбом "Буковина. Чернівецька область" вийшов у "Видавництві 21" завдяки програмі підтримки книговидання обласної державної адміністрації. Це путівник буковинського краю. Тут є розповіді про села та міста нашої області, археологічні та архітектурні пам’ятки, традиції та мистецтво, артефакти та природні атракції, а також людей з їхнім колоритом, талантами та особистими історіями", – йдеться у повідомленні.

Авторка книги – Ірина Пустиннікова.

В обласній адміністрації зазначили, що інформація тут подана у порядку абетки, а цікаві тексти перегукуються з яскравими фото.