Парламент проведе слухання щодо перспектив розвитку туризму в листопаді

У Верховній Раді 10 листопада відбудуться парламентські слухання "Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні".

Відповідну постанову №3914 підтримали 314 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці, під час парламентських слухань передбачається заслухати інформацію профільного міністерства, Державного агентства розвитку туризму, пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та туристичного бізнесу щодо цього питання.

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“Метою зазначених парламентських слухань є обговорення цілісного бачення, формування принципів і підходів державної політики у сфері туризму в Україні з урахуванням проблем спричинених пандемією COVID-19, а також визначення нових можливостей розвитку туристичної індустрії”, – йдеться в пояснювальній записці.