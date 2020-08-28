Кабмін може дозволити іноземним туристам із "зеленої" зони в'їзд до України – Держтуризм
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Телеграмі.
Зазначається, що відповідний проєкт постанови наразі розробляється спільно з Міністерством культури та інформаційної політики.
"ДАРТ спільно з МКІП розробляє проект постанови КМУ про внесення змін до постанови №641, в якому пропонує, зокрема, дозволити в’їзд до України іноземним громадянам із країн "зеленої" зони, що прибувають з туристичною метою... Зміни буде винесено на найближче засідання уряду", – йдеться в дописі.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві під будівлею Кабміну 28 серпня відбулась акція протесту представників туристичної галузі проти заборони іноземцям на в'їзд до України.
Уряд 26 серпня вніс зміни до постанови Кабміну від 22 липня № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", якими заборонив в'їзд іноземним громадянам до України з 28 серпня до 28 вересня 2020 року.