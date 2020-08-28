Кабмін може дозволити іноземним туристам із "зеленої" зони в'їзд до України – Держтуризм

На найближче засідання уряду буде винесено проєкт постанови, що передбачає скасування заборони на в’їзд до України для іноземних туристів, які прибувають із країн "зеленої" зони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Телеграмі.

Зазначається, що відповідний проєкт постанови наразі розробляється спільно з Міністерством культури та інформаційної політики.

"ДАРТ спільно з МКІП розробляє проект постанови КМУ про внесення змін до постанови №641, в якому пропонує, зокрема, дозволити в’їзд до України іноземним громадянам із країн "зеленої" зони, що прибувають з туристичною метою... Зміни буде винесено на найближче засідання уряду", – йдеться в дописі.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві під будівлею Кабміну 28 серпня відбулась акція протесту представників туристичної галузі проти заборони іноземцям на в'їзд до України.

Уряд 26 серпня вніс зміни до постанови Кабміну від 22 липня № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", якими заборонив в'їзд іноземним громадянам до України з 28 серпня до 28 вересня 2020 року.