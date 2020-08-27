На коротких рейсах Turkish Airlines скасували харчування
Як передає Укрінформ, про це повідомляє avianews.com з посиланням на інформацію відділу з підтримки клієнтів авіакомпанії.
Новий сервіс в Turkish Airlines пояснили необхідністю знизити контакт між екіпажами і пасажирами для їхнього захисту в умовах пандемії COVID-19.
Мандрівники на коротких маршрутах можуть розраховувати тільки на надання води, проте її необхідно буде попросити у бортпровідників, бо вона подається за індивідуальним запитом.
На міжнародних рейсах від двох годин харчування надається за спрощеною концепцією. Наприклад, на рейсах в Україну тривалістю понад 2 години в економкласі пасажири отримують паперові пакети, в яких є вода, сік, сендвіч і десерт.
На більш тривалих рейсах пасажирам видають харчування у спеціальних картонних коробках.
Зазначається, що наразі Turkish Airlines виконує рейси зі Стамбула до Києва, Львова, Одеси, Херсона, Запоріжжя та Харкова. Тривалість рейсів до Одеси, Херсона й Запоріжжя, згідно з розкладом, менше 2 годин. Отже, на цих маршрутах пасажири можуть отримати тільки воду.