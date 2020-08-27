Музей родини Косачів закрили на ремонт

У Новограді-Волинському розпочали ремонтні роботи в Музеї родини Косачів, на які виділили 400 тисяч гривень з міського бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці музею в фейсбуці.

"З 27 серпня 2020 року Музей родини Косачів буде закрито на ремонт. Починаємо з найболючішого: з заміни вікон (маючи власні газові котли, не маємо можливості підтримувати відповідний температурний режим, в якому було б комфортно і працівникам музею, і музейним експонатам)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч, уперше за 20 років існування музею, з міського бюджету на ремонтні роботи виділено 400 тисяч гривень.

Інформацію про початок роботи музею після закінченню ремонту можна дізнатися, зателефонувавши до закладу.

Музей родини Косачів у Новограді-Волинському присвячений славетній неординарній сім’ї, в якій народилася всесвітньо відома українська поетеса Леся Українка (Лариса Косач). Заснований 1999 року за ініціативи творчої інтелігенції міста.

Спочатку простора будівля, в якій зараз розташовано музей, разом із прилеглою територією належало поміщиці Завадській. Для родини Косачів ця садиба стала останнім, третім за ліком, будинком у цьому місті. У 1874 році родина літераторів переїхала в цей маєток, розташований на березі річки Случ. Тут Косачі прожили 6 років до того, як переїхали в Луцьк.