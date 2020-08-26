Діараму на весільну тематику відкриють на Київщині

У краєзнавчому музеї Бородянщини 10 вересня відбудеться презентація діарами «Весілля».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська облдержадміністрація.

«Ідея створення та втілення діарами належить автору Ользі Угнівенко. В основу ідеї покладена подія весілля на Київщині, куди молодята запросили гостей зі всієї України. Гості приїхали з 25 областей нашої країни, кожен з них вдягнутий в костюм, притаманний цій області. Окремі області представлені жіночим і чоловічим костюмом, деякі тільки одним (чи жіночим, чи чоловічим). Експозиція розкриває обряд весілля, де кожен персонаж має свою роль та характер», – зазначається в повідомленні.

Діарама складається з 39 ляльок ручної роботи в українських строях зразка кінця ХІХ – початку ХХ ст., виготовлених з полімерних глин й оздоблених спеціальними фарбами, намистом з бісеру та кольоровими стрічками. Висота кожної ляльки – 23 см. Доповнюють діараму ще 52 предмети: картина села, музичні інструменти, меблі, предмети вжитку, тварини, рослини, муляжі страв.