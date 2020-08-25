Погода на горі Піп Іван завадила туристам побачити виставу «Нація» на День Незалежності

На горі Піп Іван через погодні умови туристи не змогли побачити виставу «Нація», яку зіграли франківські актори 24 серпня з нагоди Дня Незалежності. Дійство можна було спостерігати лише в режимі онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«24 серпня в будівлі колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван на висоті 2028 м зіграли відому виставу «Нація» Марії Матіос. Дійство влаштували актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. У глядачів, які планували цього дня вийти на вершину гори і побачити дійство наживо, такої можливості через складні погодні умови і перенесення сцени не було. Всі охочі мали можливість побачити виставу «Нація» в режимі онлайн», – йдеться в повідомленні.

За інформацією управління, безпеку всіх учасників дійства під час сходження на гору Піп Іван та під час вистави забезпечували 11 рятувальників.

Як повідомляв Укрінформ, у День Незалежності України Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка зіграв виставу «Нація» за творами Марії Матіос на висоті 2028 метрів – на вершині гори Піп Іван (Попіван). Це було відкриття 82-го театрального сезону. Ідея належить акторам франківського драмтеатру та Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника. Вистава розпочалася у будівлі обсерваторії на горі Піп Іван близько 20:00. Пряму трансляцію забезпечували канал «Суспільне: Карпати» та Франківський драмтеатр на своїй сторінці у фейсбуці.

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Цією виставою театр започаткував арт-проєкт «Театральні попівання на обсерваторії» у межах проєкту «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру» (PIMReC) за фінансової підтримки Європейського Союзу у межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.