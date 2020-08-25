На Херсонщині провели туристично-мистецьку акцію "З Україною в серці"

Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Куліша у День Незалежності запросив глядачів на вечірню туристично-мистецьку акцію «З Україною в серці».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, акція відбулася на Станіславських скелях.

Тут лунала жива музика українських композиторів, у тому числі тих, хто вже пішов від нас (Скорик, Скрябін).

«Це проба такого майбутнього, можливо, фестивалю на Станіславських скелях», - зазначив генеральний директор театру Олександр Книга.

За його словами, театр хотів, щоб саме у цьому місці на День Незалежності лунала українська музика.

Станіславські скелі - відома туристична локація. Тут, зокрема, знімали кліп «Місця щасливих людей» гурту «Скрябін».

Фото надані пресслужбою Херсонського облмуздрамтеатру