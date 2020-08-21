У курортному Бердянську влаштують фермерський фестиваль

У курортному Бердянську влаштують фермерський фестиваль

Укрінформ
У Бердянську, що в Запорізькій області, 23-24 серпня на Приморській площі триватиме Local Farmer Fest, який збере фермерів з чотирьох областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Бердянської міськради

"П’ятдесят фермерів-виробників крафтової продукції з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Луганської областей приїдуть до Бердянська (на фестиваль Local Farmer Fest – ред.), щоб запропонувати свою продукцію усім охочим", – йдеться в повідомленні.

Участь у заході візьмуть виробники сиру, ковбас, меду, солодощів, напоїв, соусів, джемів, морепродуктів. Впродовж двох днів фермери запросять на дегустацію, також проведуть майстер-класи, лекції та розіграші призів. Також для гостей відбудеться гастрошоу, на якому шеф-кухар готуватиме фірмову страву на відкитому вогні.

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Фестиваль, що проводиться за сприяння Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", триватиме 23-24 серпня з 10.00 до 20.00 на Приморській площі. Вхід на територію – безкоштовний.

У міськраді зауважили, що захід проводитиметься з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України. Тож відвідувачів просять дотримуватися заходів безпеки: надівати маску, користуватися антисептичними засобами для рук, зберігати соціальну дистанцію. На території фестивалю буде розміщено достатню кількість антисептиків. Крім того, за потреби можна буде отримати додаткову маску.

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