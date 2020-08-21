У Вінниці стартує форум з питань зеленого і медичного туризму

У Вінниці в п’ятницю, 21 серпня, розпочинає роботу ІІ форум VinTourism, присвячений розвитку зеленого і медичного туризму.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівниця Business People Club Надія Лисецька.

"Ми проводимо форум VinTourism у Віниці вдруге. Якщо торік його тематика була більш загальна – учасники знайомилися з історіями успіху підприємців, які працюють у цьому бізнесі, і напрацьовували нові туристичні маршрути, то цього року він більш спеціалізований. Форум триває два дні, і кожний день має свою тематику – це туризм медичний і туризм зелений. Йдеться саме про розвиток цих напрямків у туризмі внутрішньому і навіть локальному, у межах регіону. Адже потенціал є і його треба нарощувати", – сказала Лисецька.

За її словами, форум зібрав представників туристичного бізнесу, готелів, зелених садиб, ресторанів, медичної сфери, громадськості та влади.

Перший день форуму присвячений темі зеленого туризму. Учасники зібрання дізнаються, з чого почати цей бізнес і як заробляти, як збільшити продажі в готелі/ресторані завдяки інтернету, а також як створити великий сервіс для маленького бізнесу. Своїми знаннями та досвідом поділяться власники зелених садиб, готельєри, ресторатори та виробники крафтових екопродуктів з Франківщини, Закарпаття та Житомирщини.

Програма другого дня форуму стосується питань розвитку медичного туризму. До участі в обговоренні теми запрошені власники й топменеджери закладів приватної медицини, стоматології, діагностичних центрів, офтальмологічних клінік, центрів косметології та естетичної медицини, санаторно-курортних закладів.

Серед спікерів, які виступлять на форумі, – виконавча директорка Львівського кластеру медичного туризму Юлія Мартиняк, голова Офісу реформ Академії медичних наук, президент Всеукраїнської асоціації фізичної реабілітаційної медицини та курортології Ірина Сисоєнко, а також президент Української асоціації медичного туризму і Всесвітньої асоціації медичного туризму GHTC Віолетта Янишевська.

Форум проводить Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Вінниця, створений на базі Business People Club, за сприяння програми ЄБРР "Консультації для малого бізнесу в Україні" в межах ініціативи ЄС #EU4Business та за підтримки Вінницької міської ради.