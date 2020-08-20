Житомирщина запропонувала мандрівникам отримати «Архітектурне натхнення»

На Житомирщині туристів запрошують у триденну подорож «Архітектурне натхнення».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Житомирський обласний туристичний інформаційний центр запрошує до нового туристичного маршруту «Архітектурне натхнення», розрахованого на 3 дні», – йдеться в повідомленні.

Перший день маршруту розпочинається у Житомирі, де туристам пропонують відвідати Замкову гору, обласний краєзнавчий музей та пройтися пішохідною вулицею Михайлівською. Вільний час можна використати для прогулянки Шодуарівським парком та екскурсії до Музею космонавтики ім. С. П. Корольова.

Другого дня запланована поїздка до палацу Терещенків, що в смт Червоне. Далі буде огляд будинку-садиби Терещенків палацового типу в місті Андрушівка та костелу Антонія Падуанського в селі Стара Котельня.

Третій день подорожі – це відвідування садиби Терещенка-Уварової у селі Турчинівка Чуднівського району, до якої входять парк та вишуканий палац. Завершиться подорож екскурсією садибою Прушинських-Оржевських у селі Нова Чортория Любарського району, що складається з палацу, парку, церкви-усипальниці, в’їзної брами з прибрамним будиночком та парового млина.

Фото: oda.zht.gov.ua