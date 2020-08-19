Садибу Закревських на Полтавщині пропонують включити до "Великого будівництва"

Полтавська облдержадміністрація запропонувала внести садибу й палац Закревських у селі Березова Рудка на Полтавщині до переліку об’єктів програми "Велике будівництво" на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

"Полтавська ОДА подала пропозиції до Міністерства культури та інформаційної політики України включити до переліку об’єктів програми "Велике будівництво" на 2021 рік відновлення садиби й палацу Закревських, а також будинку, в якому свого часу перебував Тарас Шевченко, для подальшого пристосування як хабу та артпростору", – йдеться в повідомленні.

Садиба родини Закревських у селі Березова Рудка Пирятинського району – це єдиний збережений палацово-парковий комплекс на території Полтавської області. Нині тут розташований Березоворудський фаховий аграрний коледж Полтавської державної аграрної академії. В одному з флігелів розміщено місцевий історико-краєзнавчий музей.

За словами директора музею Валентини Гончар, у Березовій Рудці прожило 5 поколінь поміщиків Закревських.

Як зазначила заступник директора Березоворудського фахового аграрного коледжу Марина Русіна, нині сам палац не опалюється, там протікає дах та дещо пошкоджений фасад. Власними коштами відремонтувати це не можуть, намагаються залучати спонсорів для косметичного ремонту. Однак торік у вересні учні вже в цьому корпусі не навчалися через стан будівлі.

Заступник голови Полтавської облдержадміністрації Катерина Рижеченко, яка відвідала Пирятинський та Хорольський райони з робочою поїздкою, наголосила, що на сьогодні головна мета – врятувати будівлю.

"Мені прикро, що в нас занепадають такі історичні будівлі. Наше завдання – зберегти пам’ятку. Зазначений об’єкт, з огляду на історичну та культурну цінність, включений у тематичні туристичні маршрути Полтавщини, є одним із відвідуваних місць регіону. Департаментом культури і туризму ОДА виготовлена облікова документація на пам’ятку. Це вже певна база для подальшої роботи", – сказала Рижеченко.

Також обговорили можливості створення умов для туристичної інфраструктури, зокрема, облаштування санітарної зони, встановлення інформаційних стендів, залучення місцевих жителів до розвитку села – створення садиб зеленого туризму, надання послуг харчування та проведення екскурсій.

Ще одна пам’ятка, яка потребує уваги, зауважили в облдержадміністрації, – піраміда Закревських заввишки дев’ять метрів. Об’єкт теж у занепаді. Його намагаються доглядати власними силами місцеві жителі. Поряд із пірамідою розташований закинутий будинок, що псує і спотворює сприйняття унікального об’єкта.

Тож із сільським головою представниця ОДА обговорила варіанти демонтажу занедбаного неексплуатованого приміщення, визначення балансоутримувача піраміди-усипальні та облаштування благоустрою території навколо піраміди: встановлення ліхтарів, лав, створення пішохідних доріжок. Також департамент культури і туризму ОДА виготовив облікову документацію цього об’єкта.

Натомість у селі Вишняки Хорольського району Катерина Рижеченко оглянула родовий маєток Пламенців. Це пам’ятка архітектури місцевого значення. Нині там розташовано геріатричний будинок. В одній з будівель свого часу перебував Тарас Шевченко.

"Будинок не в найкращому стані. Приміщення, дійсно, руйнується та потребує реставрації. Кілька разів будівлю подавали до різних обласних програм, щоб реставрувати. У планах, після відновлення, зробити там галерею. Можливо, створити там і кімнати, в яких будуть відвідувати підопічних пансіонату. Маємо нині облікову документацію на об’єкт", – розповіла начальник відділу культури Хорольської РДА Ірина Гунько.