Мандрівники зможуть позмагатися у фотоконкурсі від міжнародної програми

Тих, хто любить подорожувати й робити світлини, запросили взяти участь у фотоконкурсі "Мандруйте нашими проєктами" в межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, ініціатива організовується до Дня європейської співпраці 2020 року, а також 30-ї річниці Interreg.

Ідея конкурсу – сприяння європейській співпраці, демонстрування результатів проєктів, реалізованих у польській, білоруській та українській частинах Програми ПБУ впродовж останніх 15 років (три програмних періоди).

"На території реалізації проектів Програми транскордонного співробітництва різноманітна культурна та історична спадщина, тут мешкають люди, які належать до різних культур та релігій. Проєкти Програми Польща – Білорусь – Україна спрямовані на популяризацію місцевої культури та історії, збереження спільних традицій, покращення рівня життя, безпеку та охорону здоров'я своїх мешканців", – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Руслан Гречаник.

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Для участі в конкурсі потрібно завітати у місцевість, де відбулася модернізація, будівництво або було встановлено інфраструктуру тощо у межах проєктів PL-BY-UA, зробити загальну фотографію на тлі об’єкта, а також світлину біля цього місця, яка міститиме інформаційну табличку відповідного проєкту з логотипом або назвою програми PL-BY-UA. Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням.

Кінцевий термін подання заявок – 21 вересня 2020 року (День європейської співпраці).

Найкращі фотографії опублікують, а їхніх авторів нагородять призами – наборами туристичної продукції на 4 особи.