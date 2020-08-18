Раді пропонують зобов'язати готелі розміщувати домашніх тварин у номері з господарями

Нардеп від “Слуги народу” Сергій Кузьміних зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №3992 “Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про туризм" (щодо готельних послуг, пов'язаних з домашніми тваринами проживаючих)”.

Як передає Укрінформ, текст відповідного документа оприлюднили на сайті парламенту.

У законопроєкті пропонується шляхом внесення відповідних змін до статті 22 Закону "Про туризм" доповнити договір про готельне обслуговування новою послугою. Вона має зобов’язати заклади готельної інфраструктури під час заселення громадян із домашніми тваринами (собаками та котами) розміщувати їх у номерах разом з господарями.

Умова для цього – наявність у власника ветеринарного свідоцтва з відміткою про вакцинацію тварин проти сказу. Також такі постояльці мають дотримуватися правил проживання й поводження з тваринами в готелях та інших об’єктах туристичної інфраструктури.

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Крім того, автор законодавчої ініціативи пропонує доручити Кабінету Міністрів розробити та затвердити правила проживання та поводження з тваринами в готелях та інших об’єктах туристичної інфраструктури, які будуть обов’язкові до виконання на всій території України.

Передбачається, що це унеможливить у майбутньому порушення прав власників домашніх тварин під час заселення та проживання.