Закарпатські рятувальники допомогли туристам з дітьми, які заблукали в горах

Рятувальники надали допомогу групі туристів з семи людей, серед яких – двоє дітей, що заблукали у лісовому масиві в Мукачівському районі на Закарпатті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє У ДСНС України у Закарпатській області.

"16 серпня о 20:50 до Служби порятунку подзвонив провідник туристичної групи й повідомив, що вони загубилися в районі с. Грабово Мукачівського району. Група з семи людей, серед яких двоє дітей віком 6 та 9 років, проходила маршрут від санаторію "Синяк" до гори Обавський Камінь. Увечері вони потрапили під сильну зливу, втратили орієнтир у лісовому масиві та пішли в протилежний бік", – йдеться у повідомленні.

Для проведення пошукових робіт на місце події виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального відділення м. Мукачево. Їм допомагали представники поліції та місцеве населення.

Читайте також: На Львівщині рятувальники зняли з гори травмовану туристку

Зазначається, що туристи знайшли прихисток від негоди у дерев’яному вагончику працівників лісового господарства. Вже вночі, о 00:35, рятувальники знайшли туристів і транспортували їх до с. Верхня Визниця Мукачівського району.

Медичної допомоги ніхто з групи не потребував.

Фото: zk.dsns.gov.ua