За туристичний бренд Білгорода-Дністровського пропонують 50 тисяч гривень

У Білгороді-Дністровському, що на Одещині, оголосили всеукраїнський конкурс зі створення туристичного бренду міста, переможець якого отримає 50 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Білгород-Дністровської міської ради, ініціатива втілюється в межах проєкту "Створення та просування на вітчизняний та світовий туристичний ринок комплексного туристичного продукту міста Білгорода-Дністровського". Прийом конкурсних робіт триватиме до 20 вересня 2020 року.

Зазначається, що запропонована концепція бренду, найперше, має бути спрямована на формування позитивного туристичного іміджу міста в Україні та світі та позиціювання його унікальних туристичних конкурентних переваг. Бренд має містити концептуальну ідею, логотип та слоган.

Конкурс проводитиметься в три етапи. На першому організують технічний відбір робіт. Ті, що пройдуть до півфіналу, вивчить конкурсна комісія, яка визначить 5 фіналістів. Їхні варіанти бренду Білгорода-Дністровського оприлюднять, а переможця виберуть за підсумками онлайн-голосування. Його ім’я назвуть 23 жовтня. Переможець конкурсу отримає диплом і грошову винагороду: 50 тисяч гривень на розроблення повноцінного брендбука. Крім того, всі фіналісти конкурсу отримають заохочувальні призи.

Конкурсні роботи з позначкою "Всеукраїнський конкурс туристичного бренду міста Білгорода-Дністровського" можна направити на електронну пошту brand.whitecity@gmail.com, попередньо заповнивши заявку на участь у конкурсі. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт. Технічні вимоги до них розміщені за посиланням.

Перед подаванням конкурсної роботи охочі можуть ознайомитися з результатами маркетингових досліджень, оприлюдненими на офіційному сайті Білгород-Дністровської міської ради.