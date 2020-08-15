Індустрію гостинності обговорять на туристичному форумі в Полтаві

Розвиток гастротуризму, приватних садиб і готельних сервісів опиниться в центрі уваги учасників "ІІ Полтавського туристичного форуму", що відбудеться в четвер, 20 серпня, в обласному центрі.

Про це повідомляється на сторінці заходу в соцмережі "Фейсбук".

"Цьогорічна подія (ІІ Полтавський туристичний форум: Сфера гостинності" – ред.) – продовження діалогу, розпочатого в рамках І Полтавського туристичного форуму, переосмислення того, що вже зроблено, і що потрібно зробити у майбутньому для розвитку індустрії гостинності на Полтавщині. Учасники заходу сфокусують свою увагу на питаннях гастротуризму, розвитку приватних садиб та готельних сервісів регіону", – йдеться в повідомленні.

У заході візьмуть участь представники готельно-туристичного та ресторанного бізнесу Полтавщини. Вони планують переглянути стандарти та обговорити нові підходи до обслуговування клієнтів.

Зазначається, що участь у форумі для цільової аудиторії – безкоштовна за умови попередньої реєстрації.