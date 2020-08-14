Зелений і медичний туризм обговорять на форумі у Вінниці

У Вінниці 21-22 серпня відбудеться форум VinTourism, присвячений розвитку зеленого й медичного туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

«21-22 серпня представники та представниці туристичного бізнесу, готелів, зелених садиб, ресторанів, медичної сфери, громадськості та влади зберуться у Вінниці на Туристичний форум VinTourism, щоб обговорити перспективи розвитку туристичної сфери на Вінниччині. Дводенний захід буде присвячений темі внутрішнього туризму, можливостям зростання туристичного потенціалу регіону та особливостям розвитку зеленого і медичного туризму», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший день форуму буде присвячений темі зеленого туризму. Учасники зібрання дізнаються, з чого почати цей бізнес і як заробляти, як збільшити продажі в готелі/ресторані завдяки інтернету, а також як створити великий сервіс для маленького бізнесу. Своїми знаннями та досвідом поділяться власники зелених садиб, готельєри, ресторатори та виробники крафтових екопродуктів з Франківщини, Закарпаття та Житомирщини.

Програма другого дня форуму закцентована на особливостях розвитку медичного туризму, його вигодах та перешкодах для нього в Україні. До участі в обговоренні запрошені власники й топ-менеджери закладів приватної медицини, стоматології, діагностичних центрів, офтальмологічних клінік, центрів косметології та естетичної медицини, санаторно-курортних закладів. Серед спікерів, які виступлять на форумі, – виконавча директорка Львівського кластеру медичного туризму Юлія Мартиняк, голова Офісу реформ Академії медичних наук, президентка Всеукраїнської асоціації фізичної реабілітаційної медицини та курортології Ірина Сисоєнко, а також президентка Української асоціації медичного туризму і Всесвітньої асоціації медичного туризму GHTC Віолетта Янишевська.

Форум проводиться Центром інформаційної підтримки бізнесу м. Вінниця, створеним на базі Business People Club за сприяння програми ЄБРР «Консультації для малого бізнесу в Україні» в межах ініціативи ЄС #EU4Business та за підтримки Вінницької міської ради.