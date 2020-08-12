Чверть готелів Канади можуть закритися через коронакризу

Якщо уряд Канади не збільшить негайно фінансову допомогу готельній сфері, незабаром можуть припинити існування чверть підприємств галузі.

Про це на засіданні постійного комітету з питань промисловості, науки й технологій парламенту Канади розповіла президент Канадської асоціації готелів Сьюзі Гриноль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо нічого не буде зроблено, ми очікуємо, що принаймні 25% індустрії зникне”, - сказала Гриноль.

Вона наголосила, що загальні програми економічного стимулювання, запроваджені урядом після початку пандемії COVID-19, не сповна відповідають специфічним потребам готельної сфери.

“Наше майбутнє у ваших руках. Для багатьох готелів рішення уряду означатимуть різницю між життям і смертю. Ми сподіваємося, ви визнаєте, що не всі сектори економіки однакові. Настав час запровадити специфічні методи підтримки для різних галузей, аби допомогти секторам, які дуже постраждали – у тому числі нашому”, - пояснила Гриноль.

У Канаді у цій галузі працюють більше 8 тисяч готелів, мотелів та баз відпочинку, які забезпечують робочими місцями понад 300 тис. осіб та приносять понад 10 млрд дол. доходів бюджетам різних рівнів.

За останніми даними, на території Канади залишається менше 5 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала майже 9 тис. життів.