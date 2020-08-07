На Прикарпатті створять туристичні маршрути для оздоровлення

У Матеївецькій ОТГ на Івано-Франківщині вирішили розвивати лікувальний туризм – облаштувати в селі Запруття два туристичні маршрути й оздоровчий центр.

Як повідомив виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук на сторінці організації в Фейсбуці, задумане реалізовуватиметься в межах проєкту-переможця конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад, який впроваджує Асоціація "Єврорегін Карпати – України", передає Укрінформ.

За словами Мельничука, на підвищення ефективності використання туристичного потенціалу на межі Коломийського, Косівського та Снятинського районів облрада виділить майже 245 тис. грн, ще 66 тис. грн на умовах співфінансування спрямують з місцевого бюджету тергромади. Ініціативу реалізовуватимуть у Запрутті.

"Запруття є унікальним місцем змішаного прадавнього лісу, чистих джерел, багате на Карпатську флору та фауну середовище. Тут ростуть понад 300 видів лікарських трав, добре розвинуте бджільництво. У Запрутті є також джерела чистої води Джуркут, працюють кінні та овечі ферми, сироварні, хлібопекарні", – зазначив Мельничук.

У рамках реалізації проєкту планують покращити інфраструктуру території, розробити та промаркувати два маршрути (протяжністю 40 км), а також створити лікувально-оздоровчий центр "Золоті крилечка".